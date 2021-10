Alvino: “Razzismo problema italiano. Insigne? Nessun problema”

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il campionato del Napoli finora è stato straordinario. Sette vittorie contro sette squadre che giocano in maniera complementa differente l’una dalle altre. Gli uomini di Spalletti hanno dimostrato di saper giocare in vari modi. Razzismo? Non riguarda solo Firenze, ma tutta l’Italia. Insigne? Non c’è polemica. A fine partita è andato a festeggiare con i compagni sotto il settore ospiti. Forse mi sono perso qualcosa…”