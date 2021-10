Fiorentina-Napoli, cinque cambi nell’undici titolare rispetto allo Spartak

Oggi alle ore 18:00 andrà in scena Fiorentina-Napoli, gara valevole per la settima giornata di Serie A che porterà alla sosta per le nazionali. Le gerarchie nella testa di Luciano Spalletti erano inizialmente ben delineate, ma il tempo e le partite le hanno un po’ cambiate e, come scrive La Gazzetta dello Sport, contro i Viola oggi il tecnico toscano attuerà qualche cambio negli undici iniziali. Rispetto alla gara persa contro lo Spartak Mosca, si dovrebbero rivedere dall’inizio Ospina tra i pali al posto di Meret, Lozano sulla destra al posto di Politano, Rrahmani per Manolas e dovrebbero tornare dall’inizio Anguissa che prenderà il posto di Elmas e Osimhen al posto di Petagna.