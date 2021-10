Dopo lo Spartak ‘ostacolo’ Firenze, ma per Spalletti non si tratta del primo esame stagionale

“In campo fare determinati calcoli è difficile, quelli che avevo fatto io con lo Spartak sono stati ribaltati”. E’ un Luciano Spalletti carico come nei precedenti pre-partita quello che si è presentato al Konami Center di Castel Volturno per rispondere ai giornalisti presenti in sala stampa. Nonostante l’amarezza per il risultato di giovedì, del tutto inaspettato da quanto si evince dalle dichiarazioni del tecnico toscano, Spalletti parla di una squadra pronta per Firenze e risponde deciso quando gli viene chiesto se domani si troverà a sostenere il primo vero ‘esame’ da quando è al Napoli:

“Fiorentina la partita più impegnativa da quando Spalletti è al Napoli? No, nelle partite non si da mai nulla per scontato. L’unica cosa scontata è ciò che è accaduto dopo il fischio dell’arbitro. Se penso allo Spartak mi accorgo di come è sottile la differenza tra dominare una gara e dopo un episodio subire totalmente gli avversari. Le interpretazioni degli episodi sono ciò che porta al risultato, la Fiorentina è una grande squadra, ero più sorpreso gli anni scorsi quando non riusciva a stare nella parte nobile della classifica. Italiano ha fatto un gran lavoro con i suoi ragazzi, è difficile arrivare il primo anno in una piazza come Firenze, perciò domani ci vorrà la qualità della squadra nella sua totalità”.