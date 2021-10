CdM – Spalletti si affida ai titolari. Rrahmani può riprendersi il posto in difesa e occhio ai rientri!

Il Napoli si prepara per l’imminente trasferta contro la Fiorentina. Gli azzurri cercano la settima vittoria su sette partite per arrivare al meglio alla sosta, ma al Franchi non sarà di certo una passeggiata. Dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti riproporrà la formazione tipo. Torneranno infatti dal primo minuto Osimhen e Anguissa, partiti dalla panchina giovedì. Ci sarà anche Rrahmani, che molto probabilmente giocherà al posto di Manolas, e Lozano è il leggero vantaggio su Politano. Quanto ai rientri, Demme può giocare uno spezzone di match e Ghoulam rientrerà tra i convocati dopo ben 7 mesi.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.