Alessio Tacchinardi a TMW ha analizzato la prossima partita del Napoli contro la Fiorentina: “Una partita super tra due squadre che giocano un ottimo calcio. La crescita del Napoli si vede, merito di Spalletti che, come Italiano, è un ottimo allenatore. Per il Napoli è il modo per capire se è pronto per stare lì in alto”.