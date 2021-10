La settima giornata di Serie A si apre con un pareggio in extremis del Venezia che strappa un punto in Sardegna grazie al gol di Gianluca Busio al 90+2′ che insacca, complice una deviazione di Caceres, alle spalle di Cragno. Risultato beffardo per il Cagliari, ripreso nei minuti di recupero dopo essere passata in vantaggio al 19′ con Keita Baldè. Partita molto equilibrata che infine soddisfa i due club in ottica salvezza.