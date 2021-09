Boniek: ”Al sud difficile vincere, vi dico un segreto per lo scudetto”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex calciatore polacco della Juventus Zbigniew Boniek che ha rilasciato dichiarazioni sul Napoli. Ecco quanto detto:

”In questo campionato il Napoli gioca per vincere lo scudetto. Non è inferiore a nessuno e la rosa se la può giocare con tutti. Bisogna sempre resettare dopo ogni partita e pensare a quello successivo. Un grande merito di Spalletti è quello di far rimanere la squadra con i piedi per terra. Per vincere qualcosa bisogna avere mentalità, quindi possedere il DNA dei vincitori, quindi non godersi la vittoria, ma pensare alla gara successiva. Al sud è difficile vincere perchè vi è un clima esplosivo dopo ogni vittoria, invece al nord tutto ciò non succede, e questo è un vantaggio i loro club”.