Lucchesi: “Spalletti con le sue squadre parte sempre bene. Insigne? Rinnoverà”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente.

“Una ricetta non esiste: il turnover è una logica, la continuità è un’altra. Chi se non Spalletti, che conosce lo stato di forma, può decidere quale linea adottare. Partenza del Napoli mi sorprende? Luciano parte sempre bene, entra in sintonia con il gruppo e dà un’impronta sua. Il campionato è stato particolare, c’è molto equlibrio e spazio per rimettersi in mostra. Finora quanto fatto è tutto meritato.

Rinnovo Insigne? Penso che rinnoveranno, ormai siamo arrivati alla fine. Credo che l’accordo si farà nell’interesse di tutti. Il Napoli è in un momento di straordinaria importante, in campionato si respira un’aria particolare. Tutto bisogna fare tranne che rompere gli equilibri”.