Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano ha annunciato tramite Twitter che sono ufficialmente partite le trattative per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli:

“L’agente di Lorenzo Insigne ha incontrato oggi il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis. Si sono aperti ufficialmente i colloqui per il nuovo accordo in quanto è attualmente in scadenza di contratto nel giugno 2022”.