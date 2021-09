Discutibile in queste prime uscite il servizio Dazn, che ha create diversi malumori nelle ultime settimane. l’emittente Tv è finita nel mirino anche della satira, negli studi di Striscia la Notizia il comico napoletano ha ironizzato: ““Dobbiamo parlare di Dazn? E parliamone. Oramai è come Babbo Natale, esiste ma non si vede”