Bassetti: ”Bravo il Cts ad essere cauto, si può arrivare al 100% con doppia dose di vaccino”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il direttore malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Massimo Bassetti, che ha espresso la sua opinione sull’apertura degli stadi al 75%. Ecco quanto detto:

”Con questa mossa vuol dire che il Cts vuole procedere per step. Io ero favorevole per un apertura al 100% ovviamente solo per chi è vaccinato con doppia dose, il problema riguarda solo chi non ha la doppia dose di vaccino. Sono contrario anche al tampone ogni 72 ore e all’uso della mascherina se vi è apertura al 50%. Questa dovrebbe servire solo nel caso di apertura totale dell’impianto, come successo ieri in PSG-Manchester City”.