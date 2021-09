Reja: “Spalletti è stato bravo a sfruttare il lavoro degli allenatori precedenti”

Edy Reja ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha analizzato quest’inizio di stagione ed i primi mesi di lavoro di Luciano Spalletti.

“L’ossatura è quella dell’anno scorso. Ecco, per certi versi è stato un vantaggio enorme per Spalletti perché non ha dovuto integrare uomini che non si conoscevano, non ha dovuto creare una squadra nuova, ha ripreso le conoscenze che questi calciatori avevano sia del 4-3-3 di Sarri che del 4-2-3-1 di Gattuso e ha modellato una squadra“

Il rapporto con ADL? Andare d’accordo con Aurelio non è complicato, basta essere schietti, leali, sinceri, dire le cose che si devono dire anche con rudezza. Ecco, Luciano ha lo spessore caratteriale per un

rapporto duraturo con De Laurentiis che apprezza quelli veri. Tante volte io e lui ci siamo detti delle cose anche pesanti con sincerità ma poi è finita lì. E ci sta pure che un presidente, che è il capo, ti chiama e ti chieda chi gioca e chi no. Tocca all’allenatore motivare le proprie scelte“.