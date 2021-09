Cosa può dire il Napoli in questa stagione?

Il Napoli di Spalletti ha grandi ambizioni, d’altronde la scelta del Presidente De Laurentiis di puntare sull’ex tecnico di Roma e Inter Significa ripartire con un progetto ambizioso puntando, come minimo, al rientro in Champions. È stato un mercato povero, in generale per tutto il calcio italiano, ma il Napoli ha avuto il merito di mantenere tutti i big, quindi Spalletti può lavorare su una gruppo squadra di qualità, che sembra cucito addosso al tecnico toscano.

Napoli alla ricerca della Champions

Spalletti è un allenatore che, nella maggior parte dei casi, è abituato a portare a casa l’obiettivo indicato dalla società. Ha riportato l’Inter in Champions League dopo tanti anni e ora è pronto a fare la stessa cosa con il Napoli, rimasto ancora scottato dallo scioccante finale di stagione dello scorso campionato, con il quarto posto sfumato dopo il clamoroso pareggio in casa contro il Verona.

I pronostici sulle partite di Serie A vedono la squadra napoletana tra le candidate al quarto posto, ma le sorprese sono dietro l’angolo. Sarà comunque un campionato equilibrato, grazie anche all’oggettivo indebolimento di Inter e Juve. In questo senso il Napoli può inserirsi migliorando il piazzamento della scorsa stagione, dove comunque i risultati negativi sono arrivati anche a causa di alcuni problemi nello spogliatoio e, soprattutto, dalle tante tensioni tra l’ex allenatore Gattuso e il Presidente De Laurentiis.

Un mercato poco movimentato

Il mercato del Napoli non ha visto movimenti particolari. Nonostante le molte richieste il Presidente De Laurentiis ha deciso di non cedere i pezzi pregiati, Fabian Ruiz e Koulibaly su tutti.

Gli unici acquisti sono stati Juan Jesus, a parametro zero, e il centrocampista Anguissa dal Fulham, prospetto molto interessante e che potrebbe fare bene. Niente grande colpo, dunque, ma d’altronde la Pandemia e il mancato accesso alla Champions League hanno investito la maggior parte delle squadre europee, e quindi il calciomercato è stato povero di grandi colpi, tranne per i soliti noti. PSG in testa.

Cosa può fare il Napoli in questa stagione?

Marchio di fabbrica del nuovo Napoli è il 4-3-3, anche se la grande duttilità della rosa a disposizione del tecnico di Certaldo è estremamente varia e permette di poter cambiare facilmente modulo in base agli avversari e ai momenti della partita.

I riflettori sono tutti puntati su Osimhen, autore di una prima stagione italiana buona ma sotto le aspettative. Spalletti lo vuole al centro del progetto per esaltare le caratteristiche del giocatore nigeriano. Grande attenzione anche al caso Insigne, il capitano del Napoli va a scadenza la prossima estate e, almeno per oggi, non ci sono stati passi avanti nella trattativa tra il giocatore e il club.

Il Napoli dunque quest’anno vuole il quarto posto, ma il campionato si è livellato e può succedere di tutto. La Juve ha perso Cristiano Ronaldo, l’Inter invece ha dovuto cedere Hakimi e Lukaku. Per questo il Napoli ha tutte le carte in regola per potersi giocare non solo il quarto posto ma anche qualcosa in più, confrontandosi con Milan, Juve, Atalanta, Inter e le romane. L’obiettivo principale di Spalletti è quello di rigenerare il gruppo, portando le sue idee di un calcio offensivo e divertente per ottenere risultati e bel gioco. Naturalmente il Napoli sarà impegnato anche in Europa League e anche qui punta a fare il massimo per provare a portare a casa la coppa.