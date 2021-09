Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’intervento di Godin su Osimhen: “La scivolata dell’uruguagio non la vedevo da 30 anni. Un errore simile non me lo sarei mai aspettato da un giocatore esperto. Il Cagliari, inoltre, ha giocato malissimo non attaccando“