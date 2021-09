Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto al Quirinale per la celebrazione della vittoria europea delle nazionali maschili e femminili di pallavolo. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato:

“Tutto il mondo dello sport reclama giustamente la capienza massima negli impianti sportivi. Se ciò non dovesse accadere, è giusto che il governo pensi ai ristori per le società che hanno fatto importanti ricavi con il botteghino e che ora si trovano in forte difficoltà”.