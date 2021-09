Rai, Venerato: “Osimhen piace all’estero: Chelsea, Psg, Real Madrid e Manchester City su di lui”

Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto nel corso di Domenica Sportiva, trasmissione in onda su Rai 2, per parlare dei conti economici del Napoli. Le sue parole:

“L’ultimo mercato ha fruttato al club azzurro Anguissa e 10mln di attivo, il centrocampista è costato mezzo milione di prestito con l’ingaggio pagato in parte dal Fulham. Sono di meno anche i soldi spesi in stipendi: 15mln in meno rispetto all’estate scorsa. Il Napoli è solo quinto nella classifica delle buste paga. Osimhen poi vale già il triplo. L’attaccante nigeriano piace a diverse big: Chelsea, Psg, Real Madrid e Manchester City“.