Procede la vendita dei biglietti per Napoli-Spartak Mosca, gara di Europa League in programma questo giovedì alle ore 18:45.

Come si può vedere dalla foto in basso, la vendita procede in maniera più veloce per la Curva B superiore, i Distinti Superiori e Tribuna Posillipo. Un po’ a rilento, invece, la Curva A e Tribuna Nisida.