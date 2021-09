Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e del momento di forma di Victor Osimhen, reduce da 6 gol in 10 giorni.

“Osimhen? Non deve essere paragonato a nessun altro attaccante, è unico. Ha grandi margini di miglioramento, il Napoli se lo tiene stretto. L’ex Lille è anche il risultato straordinario del lavoro di scout fatto dal club, perché un conto è spendere 50 milioni per un trentenne già fatto e finito, un altro è investirli su un giovane come lui. Ci vuole coraggio“.