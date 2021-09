Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, recrimina dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina, che è la terza di fila dopo quelle con la Roma e con il Napoli; in particolare, la recrimina di Gotti è dovuta ad un episodio arbitrale.

La partita è stata decisa da un rigore di Vlahovic nel primo tempo, rigore molto contestato dai friulani e dal tecnico in sala stampa, in conferenza. Queste le parole di Gotti:

“Fa male perdere con un rigore così, io sono una persona che non parla mia degli episodi dubbi, ma trovo assurdo che venga concesso un rigore di questo genere. Se questo era rigore, era rigore pure il contatto di Di Lorenzo con Pereyra; riscontro che non c’è un metro arbitrale unico. Veretout con la Roma tocca di mano la palla e ci dicono che non è rigore, e poi concedono rigori di quel tipo. E’ chiaro che non posso essere tranquillo”.