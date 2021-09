Marco Parolo, ex calciatore della Lazio ed opinionista DAZN, ha parlato prima dell’inizio del derby e ha fatto il punto sulla sua vecchia squadra.

In particolare, Parolo ha provato a sottolineare come magari Sarri non debba per forza ricercare lo stesso gioco che aveva nel Napoli, ma che, magari, si può costruire un nuovo Sarrismo, con le caratteristiche dei giocatori della Lazio.

Su questo punto è d’accordo anche il direttore sportivo dei biancocelesti, Tare, che ha chiarito che ci vuole del tempo prima di vedere un gioco completo e chissà, di un “Sarrismo” diverso.