La Juventus ha vinto la prima partita stagionale in casa, superando la Sampdoria per 3-2. La squadra di Allegri ha sofferto anche oggi allo Stadium, ma ha vinto in quanto è stata cinica e ha segnato ben 3 goal in questa partita.

Ma le buone notizie, soprattutto per Allegri, terminano qua: infatti, oggi sono usciti per infortunio nel primo tempo Dybala, nel secondo tempo Morata, in pratica i due giocatori titolari dell’attacco.

Come ha annunciato Allegri, i due salteranno le prossime due partite e torneranno dopo la sosta di ottobre. Ma ora, scrive Tuttosport, adesso Allegri deve decidere come giocherà; le alternative sono due.

O Allegri schiera un 4-3-3 con il tridente Chiesa-Kean-Bernardeschi, ma c’è anche l’alternativa del 4-4-2 con Kean e uno tra Kulusevski e Chiesa affianco alla punta.