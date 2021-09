Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Cagliari. Cresce l’entusiasmo intorno alla squadra di Luciano Spalletti, come testimoniano anche i dati relativi ai settori acquistati, con le curve superiori giè esaurite e i Distinti e le Tribune che sono in esaurimento. Questi i prezzi per la gara di domenica sera, in programma alle ore 20:45:

Tribuna Posillipo € 90,00

Tribuna Nisida € 70,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00