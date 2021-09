Sky – Mertens pronto al rientro! Ecco quando si deciderà, le ultime

Secondo Francesco Modugno, inviato di Sky a Castel Volturno, sono attese nelle prossime ore decisioni riguardanti il rientro di Dries Mertens. A detta del giornalista, ci sono buone probabilità che il folletto belga possa tornare tra i convocati nella sfida contro il Cagliari. L’ultima parola sarà data domani nella rifinitura, dove Spalletti e il suo staff potranno valutare se il calciatore possa essere arruolabile per domenica sera. Fatto sta che Mertens è pronto a tornare, e sarà un’arma in più per Spalletti nel suo arsenale d’attacco.