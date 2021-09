L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 6° giornata di Serie A

Messo alle spalle il turno infrasettimanale, ci sarà subito una nuova giornata di Serie A, la sesta, che partirà domani alle ore 15:00 con Spezia-Milan e si concluderà lunedì sera con Venezia-Torino. Torna, di conseguenza, anche il fantacalcio e come al solito anche questa volta consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da schierare, oltre alla consueta top 11.

PORTIERI

Consigli: Il portiere del Sassuolo, reduce da due reti subite a Bergamo contro l’Atalanta, affronterà al Mapei Stadium una Salernitana che ha appena conquistato il primo punto in Serie A pareggiando contro il Verona. I neroverdi potrebbero tornare a chiudere una gara senza subire reti dopo tre giornate di fila in cui hanno sempre preso almeno una rete.

Milinkovic-Savic: Il Torino è in un grandissimo momento di forma e ha subito solo una rete nelle ultime tre gare, quella su calcio di rigore siglata da Immobile contro la Lazio. Juric sembra aver già impresso il suo gioco ai granata che a Venezia nel posticipo di giornata potrebbero continuare su questa strada.

Sirigu: Nonostante il Genoa subisce tante reti, il portiere campione d’Europa è in una forma strabiliante, reduce da un 7 in pagella contro il Bologna. Con il Verona in casa potrebbe, forse, tornare a non subire reti, visto che quest’anno non è ancora mai accaduto.

DIFENSORI

Singo: Il terzino del Torino, impiegato come quinto di centrocampo da Juric, è reduce da una grande partita e un grandissimo assist per Pjaca contro la Lazio e potrebbe ripetersi anche contro un Venezia in difficoltà, capace di vincere solo una partita e perdere le restanti 4.

Ferrari: Il difensore centrale del Sassuolo non è nel suo momento migliore di forma, ma contro la Salernitana potrebbe tornare ad essere quella garanzia che era stato lo scorso anno. Potrebbe, chissà, regalare anche una gioia ai fantallenatori su qualche calcio piazzato.

Di Lorenzo: Il Napoli è in momento di forma straripante e il terzino campione d’Europa non è da meno. Capace di siglare anche qualche rete in carriera, quest’anno è ancora a secco e contro il Cagliari potrebbe essere la giornata giusta per tornare ad esultare.

Biraghi: La Fiorentina, nonostante la sconfitta interna contro l’Inter, è in un gran momento e contro un’Udinese colpita dalle due sconfitte di fila contro Napoli e Roma potrebbe tornare alla vittoria. Il terzino viola spinge molto, come piace ad Italiano, e spesso batte anche calci da fermo e potrebbe regalare un bonus.

Cambiaso: La vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. Dopo la rete al Napoli è diventato un titolare inamovibile per Ballardini, che lo ha impiegato sia a destra che a sinistra nel suo centrocampo a 5. Contro il Verona in casa potrebbe essere un’occasione per realizzare un assist o addirittura un gol.

CENTROCAMPISTI

Ruiz: Lo spagnolo è in una condizione fisica e mentale strepitosa, forse come non si era mai visto da quando è arrivato in Italia. Dall’inizio della stagione non ha ancora sbagliato una partita e con la Sampdoria, oltre ad aver governato il centrocampo, ha trovato una grandissima rete. Già due i gol per lui, dopo quello segnato anche contro il Genoa, e contro il Cagliari potrebbe sfruttare questo momento sull’onda dell’entusiasmo.

Saelemaekers: Il belga, inizialmente in panchina contro il Venezia, ha avuto un impatto devastante quando è subentrato, realizzando un assist strepitoso per la rete del 2-0 di Theo Hernandez che ha chiuso il match. Potrebbe trovare, sul campo dello Spezia, la sua prima rete stagionale.

Bajrami: Il trequartista numero 10 dell’Empoli, reduce da una panchina contro il Cagliari, dove è subentrato e per poco non realizzava una rete strepitosa con il pallone che ha colpito solo il palo, sarà rilanciato dal primo minuto da Andreazzoli nel match contro il Bologna al Castellani. Dopo il rigore segnato contro il Venezia, potrebbe ritornare ad esultare.

Djuricic: Il Sassuolo affronterà al Mapei Stadium la Salernitana, ossia la peggior difesa del campionato. Il serbo, partito dalla panchina contro l’Atalanta, potrebbe far male alla difesa dei granata con i suoi inserimenti sempre pericolosi che hanno fatto male sia al Verona che alla Roma quest’anno.

Bonaventura: ‘Jack’ è in un grandissimo momento di forma e contro il Genoa due gare fa ha trovato anche la sua prima rete stagionale. Contro l’Inter ha disputato una buona gara, nonostante la partita era complicata, e per questo motivo potrebbe essere una buona idea lanciarlo contro l’Udinese al Friuli.

ATTACCANTI

Rebic: Il croato, a secco nell’ultimo turno di Serie A contro il Venezia, affronterà lo Spezia in Liguria e potrebbe fargli male, anche perchè la squadra di Thiago Motta è tra le peggiori difese del campionato. Vive un ottimo momento di forma, come dimostrano le reti contro Liverpool e Juventus e i due assist contro la Lazio e potrebbe continuare a far bene.

Raspadori: In ballottaggio con Scamacca, ma dovrebbe essere lui il favorito ad essere lanciato da Dionisi contro la Salernitana. Inizialmente in panchina contro l’Atalanta, il campione d’Europa potrebbe tornare al gol contro i campani. Attualmente è fermo ad una sola rete, quella siglata nella prima giornata contro il Verona, e vuole riprendersi.

Sanabria: Il Torino affronta, come detto, il Venezia in veneto, ma è in grande forma e l’attaccante spagnolo, già a segno contro la Salernitana, potrebbe sfruttare i cross dalle fasce e siglare una rete importante.

Destro: L’attaccante genoano, completamente rilanciato da Ballardini, è reduce da un gran gol contro il Bologna e dimostra di essere in splendida forma, dopo aver anche già segnato contro il Cagliari. Con il Verona potrebbe trovare nuovamente la via del gol.

Politano: L’ala del Napoli, reduce da un’iniziale panchina a Marassi contro la Sampdoria, con molte probabilità tornerà titolare contro il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona. In questo momento l’attacco del Napoli segna a raffica e tenere fuori qualcuno può essere un suicidio.

TOP 11