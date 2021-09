Padovan: ”Il Napoli può puntare allo scudetto, bravo Spalletti a volare basso”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, che ha parlato della stagione del Napoli e di Spalletti. Ecco quanto detto:

”Il Napoli può lottare per la conquista dello scudetto, è riduttivo pensare che gli azzurri possano lottare per la zona Champions. Anguissa è stato un ottimo innesto, che ha dato grande linfa al centrocampo partenopeo. Mi piace che anche Luciano Spalletti parli semplicemente di Champions League, questo perchè cerca di mantenere tutti con i piedi per terra, pur sapendo in cuor suo che questa squadra può arrivare al tanto agognato tricolore”.