Pioli: ”Non mi sorprende che il Napoli stia facendo così bene”

Durante la conferenza stampa pre-match tra il suo Milan e lo Spezia, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha speso due parole anche sul Napoli di Spalletti. Ecco quanto detto:

”Non sono meravigliato che il Napoli abbia iniziato così forte in campionato. Non ha cambiato la rosa ed vi ha aggiunto un giocatore fortissimo come Anguissa. Ha un ottimo allenatore come Spalletti, ha un organico molto profondo e tra i migliori del campionato. Il torneo sarà molto equilibrato, ci sono molte squadre che possono lottare per il vertice, il Napoli è tra queste”.