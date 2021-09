Potendo scegliere un aggettivo per descrivere questo Napoli, molti utilizzerebbero la parola “maturo”. Sì, questo Napoli sembra avere la maturità e il controllo della grande squadra, dove ognuno sa cosa fare in campo e sa come reagire ai pericoli.

La cartina al tornasole di questa squadra è Anguissa, un giocatore non solo forte fisicamente, ma anche tecnicamente e intelligente da un punto di vista fisico: con lui la mediana ha svoltato, e pensare che è arrivato in prestito con ingaggio diviso al 50% con il Fulham, la sua vecchia squadra.

Inoltre, avere un attaccante come Osimhen dà sempre un’alternativa al modo di attaccare degli azzurri, in quanto può scattare in profondità come venire incontro, dando all’attacco una varietà di modi di offendere ai limiti dell’illeggibilità per le difese avversarie. E, in più, Osimhen sta diventando un vero e proprio bomber sotto porta.

E infine, si dimostra la maturità di questa squadra quando tutti danno una mano al compagno: vedere Insigne dare un assist a Fabian al limite dell’area avversaria vuol dire che questa squadra è concentrata, matura e ha voglia di stupire le rivali.

Fonte: Corriere dello Sport.