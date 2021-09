Gazzetta: sul 4-0 Koulibaly ha mandato un segnale al campionato: il Napoli c’è

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del gesto di Kalidou Koulibaly al 17′ del secondo tempo, che ha lanciato un segnale a tutto il campionato:

“Ma in mezzo al campo la differenza emergeva in modo impietoso. Il Napoli ha dominato in casa Samp dove l’Inter ha pareggiato 2-2 e il Milan ha vinto 1-0 soffrendo molto. Un segnale importante. Quasi come quello lanciato da Koulibaly al minuto 17 della ripresa, quando, sul 4-0, è andato in pressione su Colley dentro l’area doriana. Non cercava solo un altro gol, stava mandando un messaggio al campionato: il Napoli c’è“.