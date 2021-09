Camerun, il CT: “Se Anguissa facesse anche gol sarebbe nel Real Madrid”

Toni Conceicao, CT del Camerun, è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha parlato del Napoli e soprattutto di Frank-Andrè Zambo Anguissa. Queste le sue parole:

“Ho visto la partita Sampdoria-Napoli e Frank mi è piaciuto davvero tanto. Vi dico la verità, il suo gran rendimento col Napoli non mi sta sorprendendo. Lo conosco dai tempi del Villarreal e fa non a caso già parte della mia Nazionale da due anni: Anguissa è un acquisto eccellente per gli azzurri, potete starne certi.

Avete visto quanti palloni recupera Frank in ogni partita? Credo che quando sarà al 100% della condizione fisica potrà rendere ancora meglio. Riprendere palla e spezzare il gioco degli avversari è la sua principale qualità, ma Anguissa è intelligente anche nel far ripartire l’azione e organizzare la manovra. Lo considero un centrocampista quasi completo.

Se Anguissa avesse anche il gol, considerata la sua intensità di gioco, oggi giocherebbe già nel Real Madrid o nel Bayern Monaco! Magari con un allenatore offensivo come Spalletti migliorerà anche in fase offensiva, oltre a crescere tatticamente in un campionato strategico come la Serie A.

Mi auguro che arrivi molto lontano e che aiuti il Napoli a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Sto seguendo la Serie A ed è bello vedere il nuovo equilibrio che si è venuto a creare con tante squadre in lotta per gli stessi obiettivi, in Italia vi divertirete anche quest’anno.

Speriamo che col Camerun ripeta quello che sta facendo a Napoli. Anguissa è un giocatore molto importante per noi, contiamo anche sul suo talento per fare una grande Coppa d’Africa a gennaio. Nella nostra rosa abbiamo tanti elementi di livello che giocano in Europa, anche se il lavoro di un ct è difficile visto che non possiamo allenare i nostri giocatori per tanto tempo”.