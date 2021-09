Avv Lubrano: ”Napoli e Milan potrebbero chiedere lo slittamento delle loro gare durante la Coppa d’Africa”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano, che ha espresso il proprio parere, sulla situazione del campionato durante la Coppa d’Africa. Ecco quanto detto:

”Per quanto riguarda le convocazioni le società sono obbligate a rilasciare i calciatori convocati per le competizioni previste dal calendario internazionale. Il problema principale sorge quando vi è una sovrapposizione tra tornei per club e quelli per le nazionali. In tal caso prevalgono le gare internazionali, quindi i calciatori devono rispondere alla chiamata della loro nazionale, a meno che non vi sia un accordo tra il club e la federazione per rinviare le partite delle squadre interessate. Se ciò non viene rispettato i club vanno incontro a pesanti sanzioni. Per prevalere le società devono dimostrare che con tali manifestazioni nel periodo invernale si falsano i campionati”.