Osimhen è già a quota 5 reti stagionali, lo scorso anno ci arrivò ad aprile

La SSC Napoli esalta Victor Osimhen con un tweet sul proprio account ufficiale. Come ricorda la società azzurra, con la doppietta di ieri l’attaccante nigeriano è salito a quota 5 gol stagionali, mentre lo scorso anno la quinta rete era arrivata solo ad aprile.

“5 gol stagionali in tutte le competizioni per Victor Osimhen! Nella scorsa stagione la quinta rete del nigeriano era arrivata nel mese di aprile. Let’s go Victoooorrrrr #ForzaNapoliSempre“.