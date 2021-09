FOCUS – Sampdoria-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova andrà in scena alle 18:30 il match valido per la 5a giornata di Serie A fra Sampdoria e Napoli. Gli azzurri per dare continuità ad un filotto di vittorie importante, i blucerchiati per percorrere la striscia di risultati positivi più che incoraggianti. Da una parte la compattezza del Napoli di Spalletti, dall’altra la bellezza e il coraggio degli uomini D’Aversa capaci di fermare la squadra più in forma del campionato, vale a dire l’Inter. 4 partite e 4 vittorie per Insigne e compagni, che comandano la classifica di Serie A a punteggio pieno, e devono assolutamente portare a casa punti per staccare le altre pretendenti al titolo e dare un segnale forte, per quanto possibile, al campionato.

I precedenti

Questa sarà la sfida numero 109, e la cinquantacinquesima edizione in casa blucerchiata. I precedenti 54 sorridono la Samp con: 21 vittorie, 17 pareggi e 16 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta coincide con l’ultima sfida giocata al Marassi l’11 aprile 2021. I partenopei vinsero 2-0 con i gol di Fabian Ruiz e Osimhen. L’ultimo pareggio invece è datato 1 dicembre 2014. La partita finì per 1-1 con le reti di Eder e Zapata. L’ultima vittoria della Samp in casa, invece, risale alla sfida giocata nella stagione 2018/19. I blucerchiati sconfissero gli azzurri per 3-0 con doppietta di Defrel e gol di Quagliarella.

Focus Sampdoria

La nuova Samp di D’Aversa è un grande tornado. Una squadra giovane ma anche esperta, allo stesso tempo forte tecnicamente e brava sul piano tattico. 4 partite giocate in campionato 1 sconfitta contro il Milan, due pareggi con Sassuolo e Inter e una vittoria con l’Empoli. Da Quagliarella a Caputo, passando per Candreva e Daamsgard, senza dimenticarci di Colley, Augello ma anche Audero; insomma questa Samp davvero è insidiosa anche nei singoli.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabile formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, A. Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All.: D’Aversa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti