Gazzetta – Caputo: “Il Napoli è la squadra più in forma di tutte…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta un’intervista rilasciata da Francesco Caputo.

L’attuale attaccante della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di questa sera (ore 18:30) tra la sua squadra e il Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole in merito al team partenopeo: “Nessun dubbio, è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la

gara di Udine, sulla carta è la squadra più in forma, la migliore. Perché sa cosa vuole e perché è quella che ha cambiato meno. Ma noi siamo pronti”.

Poi, parentesi sul centravanti azzurro, Victor Osimhen: “A prescindere da lui, hanno grandissimi giocatori: Insigne, Lozano, Zielinski. Lui sta bene, è forte fisicamente e di testa, sa attaccare gli spazi. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona. Ma faremo una grande gara”.