Repubblica – Nell’era Spalletti tutti fanno gol

La Repubblica nell’edizione odierna torna a parlare della squadra partenopea. Intitola così l’articolo: “Viva l’abbondanza del Napoli di Spalletti dove tutti fanno gol“. Sono infatti 9 i giocatori del Napoli a segno nelle prime 4 giornate di Serie A. 21 i calciatori della rosa utilizzati.

La squadra di Spalletti ha la miglior difesa e il primato nel possesso palla. Il tecnico non ha dubbi: “Sappiamo quanto valiamo“. E fino ad ora si è visto un Napoli di valore, capace di emozionare, di soffrire; pronto ad affrontare le situazioni di svantaggio. Non è ancora certo dove arriverà, cosa accadrà, ma alla parola scudetto è impossibile non pensarci.