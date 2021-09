CdS – Carnevale: “Il Napoli tra le squadre più forti, Insigne vero leader…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta l’intervista rilasciata da Andrea Carnevale.

L’ex attaccante del Napoli, ha parlato della squadra partenopea e del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Queste le sue parole sul tecnico azzurro: “Conosco Spalletti e comincio con il dire che l’ uomo in più del club è lui. Nel gioco, nella costruzione dei gol, sulle palle inattive, sul modo in cui vengono serviti gli attaccanti e si muovo gli altri, c’ è la mano di un allenatore che è tra i più bravi in circolazione. Non c’ è solo stima ma anche affetto. E poi tanta ammirazione da parte mia. Ci siamo detti ciò che non eravamo riusciti a dirci nel periodo in cui non ci siamo visti. L’ho trovato benissimo e ancora meglio mi è sembrato stia il suo Napoli“.

In merito al team napoletano dice: “Il Napoli, insieme con l’Inter e con il Milan, mi pare quella che sta più avanti”.

Poi, parentesi sul capitano, Lorenzo Insigne: “Per me è un leader maturo che, con disinvoltura, si è caricato sulle spalle la squadra. Siamo al cospetto di un fuoriclasse. Non bisogna aver paura di usare definizioni impegnative ma aderenti alla realtà”.