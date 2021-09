L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 5° giornata di Serie A

E’ subito di nuovo tempo di Serie A con il turno infrasettimanale, che si aprirà quest’oggi alle 18:30 con Bologna-Genoa e si chiuderà giovedì sera con Roma-Udinese ed è di nuovo tempo, ovviamente, anche di fantacalcio. Anche questa settimana consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti da schierare oltre alla nostra solita top 11.

PORTIERI

Cragno: Il portiere del Cagliari, reduce da una super partita contro la Lazio che gli è valso il 7 in pagella, affronterà in casa un Empoli che viene da due sconfitte consecutive in casa contro Venezia e Sampdoria. L’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina dei sardi può dare qualcosa in più ai padroni di casa, che potrebbero addirittura chiudere senza reti al passivo.

Montipò: Il Verona, dopo la grande vittoria con la Roma e l’arrivo di Igor Tudor in panchina, affronterà all’Arechi una Salernitana ancora a 0 punti, ma che ha mostrato enormi passi in avanti nella gara contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta. I granata sono reduci da tre giornate di fila senza segnare e questo testimonia la difficoltà dell’attacco dei campani, che potrebbe restare a secco anche questa giornata.

Rui Patricio: Sicuramente più certezza rispetto agli altri due, il portoghese è risultato spesso decisivo per i giallorossi, con super parate che hanno salvato in più occasioni la squadra di Mourinho. Anche contro il Verona nell’ultima giornata, nonostante le tre reti subite, ha portato a casa un ottimo 6.5 in pagella e potrebbe ripetersi anche con l’Udinese all’Olimpico.

DIFENSORI

Faraoni: L’esterno destro di Tudor è in grande spolvero e, soprattutto dopo la rete spettacolare realizzata contro la Roma, è carico ed in fiducia e potrebbe regalare bonus anche nella trasferta di Salerno.

De Ligt: Allegri ha annunciato che il difensore olandese sarà sicuramente titolare nella trasferta di La Spezia, vista anche l’indisponibilità di Chiellini a causa di un leggero attacco influenzale. Il centrale difensivo, quindi, tornerà in campo dopo alcune partite in cui era rimasto o era partito dalla panchina e vorrà farsi trovare pronto.

Tomori: Il difensore inglese del Milan è ormai diventato una certezza per i rossoneri ed uno dei top del nostro campionato. A Liverpool in Champions League, nonostante l’autogol, e contro la Juventus è stato tra i migliori in campo e sta dando seguito ad un periodo di forma eccezionale. Contro il Venezia a San Siro potrebbe regalare un altro super voto.

Lykogiannis: Vista la squalifica di Zappa, Walter Mazzarri dovrebbe schierare il greco sulla destra del centrocampo a 5 nella sfida contro l’Empoli in Sardegna. Ha un gran sinistro e calcia molto bene le punizioni, potrebbe regalare un bonus inaspettato.

Zappacosta: L’ex Genoa ha subito conquistato Gasperini a suon di ottime prestazioni e questa sera contro il Sassuolo dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Maehle, apparso fuori forma. Garantisce spinta costante per tutta la gara e non è nuovo a regalare gol e assist ai fantallenatori.

CENTROCAMPISTI

Barak: Reduce da una rete contro la Roma, potrebbe ripetersi contro la Salernitana. Il ceco giocherà da trequartista dietro le due punte di Tudor ed è sempre molto pericoloso, grazie anche alla sua grande capacità di inserimento. Da schierare.

Tonali: Forse la sorpresa più grande di questo inizio di campionato del Milan e di tutta la Serie A. Dopo lo scorso anno molto negativo, l’ex Brescia ha preso le redini del centrocampo rossonero in mano, spodestando Bennacer dal ruolo di centrocampista titolare. In queste prime 4 giornate ha già regalato un gol e un assist (domenica scorsa per Rebic contro la Juventus) ed è il tiratore di tutti i calci da fermo, eccetto i calci di rigore.

Nandez: L’uruguagio è reduce da una grandissima partita all’Olimpico contro la Roma, dove più volte ha sfiorato la rete. Contro un Empoli frastornato dalle 5 reti subite nelle ultime due gare potrebbe trovare finalmente un bonus che non è ancora arrivato in questo campionato.

McKennie: L’americano dovrebbe partire titolare nel centrocampo della Juventus contro lo Spezia, grazie anche al turnover che adotterà Massimiliano Allegri. Ha grande propensione offensiva e per questo motivo potrebbe regalare qualche gioia al fantacalcio.

Orsolini: Rigorista del Bologna, e già questo potrebbe bastare per essere schierato. Dopo la panchina contro l’Inter, l’ala d’attacco è motivato a far bene contro il Genoa e risollevare i felsinei dopo le 6 reti subite dai nerazzurri.

ATTACCANTI

Simeone: L’argentino, ancora a secco con il Verona, potrebbe trovare la sua prima rete della trasferta di Salerno, dove affronterà una difesa che fino ad adesso ha subito ben 12 reti in 4 partite.

Insigne: Il capitano del Napoli, fermo ad una sola rete contro il Venezia, sta tornando in forma e ieri contro l’Udinese ha cercato il gol più volte. Lo aveva quasi trovato, ma Osimhen ha toccato il pallone prima che superasse la linea e adesso l’esterno azzurro potrebbe ritrovare finalmente la via del gol.

Kean: E’ in ballottaggio con Morata, ma dovrebbe essere lui il titolare per la partita contro lo Spezia. Non in grandissima forma, è la sua occasione per rifarsi e mettere in difficoltà Allegri nelle scelte di formazione. Proverà a sfruttare questa opportunità per regalarsi un gol che in Serie A aspetta da tempo e per provare a risollevare la Juventus.

Rebic: Il croato è in una forma strepitosa, capace di siglare due reti e due assist nelle ultime tre partite tra campionato e Champions League. Giocherà di nuovo al centro dell’attacco rossonero, viste le assenze di Giroud e Ibrahimovuc e contro il Venezia a San Siro potrebbe regalare anche più di un bonus.

Carles Perez: Lo spagnolo dovrebbe essere preferito da Mourinho rispetto ad uno Zaniolo spento e poco incisivo in questo inizio di stagione. Ogni volta che è stato mandato in campo quest’anno, da titolare o da subentrato, ha mostrato grande voglia e determinazione e contro l’Udinese potrebbe trovare anche la rete.

TOP 11