UFFICIALE – Bologna-Genoa, le scelte di Ballardini e Mihajlovic per l’anticipo delle 18.30!

Dopo il monday night disputato ieri alla Dacia Arena tra Udinese e Napoli che ha chiuso la 4° giornata di campionato, la Serie A riparte subito con il turno infrasettimanale. Già tre partite in questo martedì, lo spettacolo si apre subito con Bologna-Genoa! Le due squadre si daranno battaglia dalle ore 18:30 in un match che può valere molto in ottica salvezza tranquilla. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Hernani; Kallon, Rovella, Fares; Destro.