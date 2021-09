Pistocchi: “Il Napoli vince e gioca bene! Spalletti mi ha convinto, vi spiego perchè”

Il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul Napoli di Spalletti dopo la grande partenza in Serie A. Queste le sue parole: “Per utilizzare un noto spot televisivo, aprirei dicendo che Spalletti vende solide realtà. Ha aggiunto esperienza ed acume tattico ad un Napoli, quello di Gattuso, che con il 4-2-3-1 aveva già fatto vedere tante cose buone l’anno scorso. La partita di ieri è stata il massimo! Alcuni si aspettavano un passo falso da parte degli azzurri ma, ancora una volta, i partenopei hanno saputo dettare i tempi di gioco senza dare alcuna possibilità all’Udinese. La chiave del gioco è stata sugli esterni, Insigne e Politano, restando sempre alti e larghi, hanno limitato le avanzate degli esterni di Gotti, Molina e Stryger Larsen, gli uomini in più dei friulani nelle ultime uscite.

Anche la partita col Leicester ha dato grandi segnali in questo senso. Finora, quella in Inghilterra, è stata la miglior sfida messa in scena dai partenopei. Le ‘foxes‘ sono ormai un habitué delle zone alte della Premier e, recuperare due goal, non è cosa da tutti. Quella partita ha dato ancora più convinzione agli uomini di Spalletti che, adesso, guardano tutti dall’alto.

Tra i tifosi ci sarà sicuramente tanto entusiasmo ma non si deve correre il rischio di mettere troppa pressione alla squadra. Bisogna essere vicini ai ragazzi come solo il caloroso pubblico di Napoli sa fare, proprio perché il campionato è ancora molto lungo. I partenopei sono già a +10 dalla Juventus, un risultato davvero importante ma non definitivo. I bianconeri più volte hanno sorpreso tutta la Serie A con clamorose rimonte“.