Salernitana-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Castori e Gasperini

Alle ore 20:45 andrà in scena il quarto anticipo della quarta giornata di Serie A con il match tra Salernitana e Atalanta. I campani cercano i primi punti della loro stagioni per cancellare lo 0 in classifica; la squadra di Gasperini va invece a caccia di una vittoria per risalire la china verso la zona Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Gondo, Djuric.

Atalanta (3-4-1-2) Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata.