Schwoch:” Napoli, sei da Scudetto. Osimhen puà diventare un top”

Stefan Schwoch, ex centroavanti del Napoli di inizio anni 2000, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal“. Ecco le sue parole:

“Udinese-Napoli sarà una partita a ritmi alti, ma con questa squadra tutto è possibile. Gli azzurri devono avere in mano il pallino del gioco e puntare solo ed esclusivamente alla vittoria. Possono puntare allo scudetto!”

Da bomber a bomber. Schwoch dà consigli all’attuale numero 9 partenopeo: Victor Osimhen.

“Victor può far benissimo ma deve migliorare su alcuni aspetti. Con quel passo in avanti, il Napoli è una squadra molto competitiva. Un consiglio: deve stare tranquillo e segnare. In questo modo avrai anche tutta Napoli che darebbe anche il cuore per uno come lui.“