Serie A, Inter-Bologna: il risultato finale

Il fischietto di giornata Giovanni Ayroldi fischia dopo 91 minuti la fine della sfida tra Inter e Bologna. I nerazzurri vincono la diciottesima partita consecutiva a San Siro in Serie A annichilendo i rossoblù per 6-1. Gli uomini di Inzaghi salgono momentaneamente in vetta alla classifica con 10 punti e ritrovano Edin Dzeko nel tabellino dei marcatori. Doppietta per l’ariete bosniaco il quale è entrato al 29′ al posto di Correa a causa di una contusione al bacino. Gioia anche per Vecino che sigla la rete del 4-0 e l’inserimento totale nelle gerarchie nerazzurre.

Male ,anzi,malissimo per il Bologna che trova una piccolissima gioia al minuto 86 con la rete dell’esordiente Theate.