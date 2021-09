A Radio Goal è intervenuto il giornalista Carmine Martino, per parlare della partita di questa sera tra Napoli e Leicester. Ecco quanto detto:

”Il Leicester è una squadra molto forte, insieme al Napoli è una delle candidate alla conquista del trofeo. Per me gli inglesi sono favoriti nel pronostico. Non so se il Napoli giocherà con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, nonostante ciò sarà un partita dura e sofferta. Se il Napoli riuscisse quanto meno a pareggiare, sarebbe un risultato d’oro”.