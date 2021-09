Corbo: “Napoli? Non può essere snobbata l’Europa League: i dettagli”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo editoriale per Repubblica parlando del Napoli e dell’importanza dell’Europa League.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli non può rinunciare ad andare avanti in Europa League. Dopo il periodo del Covid, la favola del tesoretto si è sgretolata. Gli azzurro rischiano di chiudere nuovamente i conti in rosso. Il monte ingaggi di 156 milioni lordi è stato ridotto a circa 130, ma non basta. In attesa di conferme il Napoli dal quinto dovrebbe scalare in settima posizione per quanto concerne la classifica degli ingaggi. Entrano 10/15 milioni da questa competizione, una cifra irrinunciabile. 70 dalle Tv ed una ventina tra abbonamenti e biglietti ed altri 30 dagli sponsor”.