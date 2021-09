Daka: ”Napoli squadra forte, ma conosciamo il suo tallone d’achille”.

Al canale ufficiale del Leicester City è intervenuto l’attaccante zambiano della squadra inglese Patson Daka, che ha parlato della sfida di domani sera contro il Napoli. Ecco quanto detto:

”Sarà una partita molto difficile contro un ottima squadra. E’una squadra molto fisica e che non molla mai. Dobbiamo provarla a vincere sfruttando in nostri punti di forza come il possesso palla. Un loro punto debole? Forse sentono di più la pressione della gara quando giocano in trasferta, perchè in casa sono molto forti”.