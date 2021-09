Napoli, il tuo girone inizia oggi: in campo Spartak Mosca-Legia Varsavia alle 16.30

Il girone di Europa League del Napoli inizia oggi alle ore 16.30: Spartak Mosca e Legia Varsavia scenderanno in campo.

Le partite del girone che si giocheranno a Mosca, infatti, saranno sempre disputate di mercoledì alle ore 16.30 e non di giovedì, come di consueto: questo perché, per motivi di ordine pubblico, per le direttive UEFA non si possono giocare due partite europee nella stessa città e nello stesso giorno. Lo Spartak Mosca “divide” la città con la Lokomotiv Mosca, impegnata in Europa League.

Lo Spartak Mosca ha visto spostarsi le proprie partite perché, negli ultimi 5 anni, ha un peggior posizione nel ranking UEFA rispetto alla Lokomotiv, che giocherà regolarmente di giovedì. Anche Spartak Mosca-Napoli è in programma di mercoledì alle ore 16.30, il 24 novembre.

Di seguito, le probabili formazioni di Spartak Mosca-Legia Varsavia:

SPARTAK MOSCA – Maksimenko; Rasskazov, Dzhikiya, Gigot; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton; Ponce, Sobolev, Promes

LEGIA VARSAVIA – Boruc; Wieteska, Jedrzejczyk, Nawrocki; Johansson, Slisz, Martins, Mladenovic; Lopes, Luquinhas; Emreli