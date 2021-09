Leicester-Napoli, Spalletti pensa a qualche cambio di formazione

Nella gara di giovedì sera contro il Leicester, Luciano Spalletti cambierà qualcosa nella formazione da mandare in campo. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, le condizioni di Osimhen e Insigne, che ieri si sono allenati a parte, vanno monitorate, anche se dovrebbero farcela per la trasferta inglese. Aumenterà, sicuramente, il minutaggio di Zielinski mentre per Mario Rui, le cui condizioni migliorano, potrebbe esserci un po’ di riposo, con uno tra Malcuit e Juan Jesus che potrebbero prendere il suo posto sulla corsia mancina.