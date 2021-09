Primi esoneri in Serie A. Stando a quanto riportato dal giornalista Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, infatti, il Verona ed il Cagliari sarebbero prossimi a cambiare allenatore. I veneti avrebbero ormai deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo le prime tre sconfitte in tre gare in Serie A, con Iachini, Maran e soprattutto Tudor tra i possibili sostituti, mentre i sardi starebbero per decidere oggi le sorti di Leonardo Semplici, che potrebbe essere sostituito da Diego Lopez.