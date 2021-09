Osimhen vuole spaccare il mondo, ma deve migliorare una cosa

Victor Osimhen può diventare il fulcro centrale dell’attacco del Napoli. L’impostazione della squdra di Luciano Spalletti sembra essere quella di essere il più offensivo possibile e l’attaccante nigeriano potrebbe giovarne. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ventitreenne

“deve imparare a controllare di più il suo impeto. Un giocatore delle sue potenzialità è spesso preso di mira dai difensori avversari che, il più delle volte, devono ricorrere al fallo per limitarlo. Sono le sue reazioni che non vanno bene. Il nazionale nigeriano vuole spaccare il mondo, ha deciso di competere per il titolo dei capocannonieri. Lui è convinto di poterci riuscire, il Napoli ne gradisce lo spirito, perché dovranno essere i suoi gol a sostenere l’idea scudetto”.