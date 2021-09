Anguissa, piacevole sorpresa anche per Luciano Spalletti

Andrè Frank Zambo-Anguissa ha fornito una prestazione di altissimo livello contro la Juventus, sorprendendo positivamente tutti i tifosi del Napoli, ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche Luciano Spalletti, infatti, non si aspettava una prestazione così, soprattutto considerando il fatto che il centrocampista era sbarcato in città solo 72 ore prima della gara contro i bianconeri e aveva, quindi, solo 2 giorni di allenamento con i compagni. Il camerunese sarà sicuramente uno dei punti di forza di questa squadra, che in mediana potrà contare nuovamente, a breve, anche su Lobotka e Demme, attualmente ancora infortunati.