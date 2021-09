Koulibaly, la sua permanenza è stata dovuta principalmente a un motivo

Dopo il gol vittoria per il Napoli contro la Juventus, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fornito un focus su Kalidou Koulibaly e i motivi della sua permanenza ai partenopei la scorsa estate. Il vero motivo è che Chelsea, PSG e Manchester United non sono andati oltre i 40 milioni offerti a De Laurentiis, 10 in meno di quanto i Red Devils hanno speso per Varane, e per questo motivo il patron azzurro ha deciso di non cedere il difensore senegalese e farlo restare in azzurro per l’ottava stagione.